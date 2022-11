Complotdenker David Icke mag Schengenzone niet meer in

De Britse complottheorist David Icke mag twee jaar lang het Schengengebied niet meer in. Dat heeft de Nederlandse regering gezegd. Zijn aanwezigheid zou ‘de openbare orde verstoren’.

Via een brief namens staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg kwam Icke donderdag te weten dat hem de toegang tot het Nederlands grondgebied en de verdere Schengenzone is ontzegd. Icke maakte de brief zelf openbaar op zijn website en voegt toe dat hij ‘verbannen is door het Nederlandse fascistische regime’.

De Brit zou zondag spreken op een demonstratie van ‘Samen voor Nederland’, een organisatie die zich onder meer kant tegen coronamaatregelen en de huidige energieprijzen. De gemeente Amsterdam vreest confrontaties in het publiek bij zijn fysieke aanwezigheid. ‘Door u toegang tot Nederland te verlenen, wordt u een podium gegeven om uw theorieën in persoon te verkondigen en daarmee het in Nederland tot verstoring van de openbare orde of tot het plegen van geweld kan leiden, ook als u daartoe zelf niet expliciet oproept’, is te lezen in de brief. ‘Er is zelfs een oproep voor een gewapende aanval tegen u.’ David Icke (70) is voormalig voetballer en sportverslaggever bij de BBC. De laatste jaren raakte hij vooral bekend met zijn geloof dat de wereld wordt geregeerd door reptielen, een theorie waarin Nederlands populistisch politicus Thierry Baudet hem onlangs bijviel. Volgens het gemeentebestuur deed Icke in het verleden ook al ‘antisemitische en beledigende uitspraken’.

Het is de tweede keer dat iemand op justitiële gronden de toegang tot Nederland wordt ontzegd, na het verbod in 2019 voor Steven Anderson, een Amerikaanse haatprediker die vond dat homo’s geëxecuteerd moesten worden, zei het ministerie van Justitie tegen de NOS.