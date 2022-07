Europese Commissie daagt Hongarije voor EU-Hof over ‘antihomowet’

De Europese Commissie heeft vrijdag beslist om Hongarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen omwille van zijn controversiële ‘antihomowet’, waarmee het voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit verbiedt.

De wet werd vorig jaar aangenomen en leidde zowel in Hongarije als daarbuiten tot verontwaardigde reacties. Volgens de Commissie worden personen gediscrimineerd op basis van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Met name de fundamentele rechten van LGBTIQ-personen worden met de voeten getreden. Al in juli 2021 opende de Commissie een inbreukprocedure tegen Hongarije naar aanleiding van de goedkeuring van de wet. Omdat de Hongaarse autoriteiten geen gehoor gaven aan de kritiek, ziet ze nu geen andere mogelijkheid dan de wet voor te leggen aan het Hof in Luxemburg. De gecontesteerde wet wil minderjarigen afschermen van alle inhoud die een “identiteit die afwijkt van het geslacht bij geboorte”, geslachtsverandering of homoseksualiteit “promoot of voorstelt”. Volgens critici heeft de maatregel alles weg van een gelijkaardige wet die bijna tien jaar geleden in Rusland werd aangenomen. In haar beslissing zegt de Commissie vrijdag dat het beschermen van kinderen een absolute prioriteit is voor de Europese Unie en haar lidstaten. Maar de Hongaarse wet bevat “ongerechtvaardigde maatregelen” ter zake en gaat ook veel te ver, luidt het.