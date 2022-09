Charles Michel: ‘Concrete energiemaatregelen zijn dringend nodig’

‘Er is dringend nood aan concrete maatregelen.’ Dat zei Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zeven dagen voor de bijzondere bijeenkomst van de Europese ministers van Energie

Charles Michel lijkt daarmee de druk op de Europese Commissie te willen opvoeren.

De voorzitter had vrijdag een onderhoud met de Belgische media, in aanloop naar de bijeenkomst van 9 september. Eind augustus verklaarde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, dat er een dringende interventie en een structurele hervorming van de energiemarkt wordt voorbereid. Sindsdien lekken geregeld voorbereidende nota’s naar de pers. Daarin wordt onder meer gepraat over prijsplafonds. Er zijn echter nog steeds geen concrete voorstellen.

‘We kunnen niet wachten op de State of the Union (de jaarlijkse speech van de Commissievoorzitter van 14 september, red.), zei Charles Michel vrijdag. Hij ervaart naar eigen zeggen ongeduld bij de Europese staatshoofden en regeringen. Een prijsplafond kan volgens hem verschillende vormen aannemen. Momenteel wordt de marktprijs voor elektriciteit bepaald door de duurste technologie die op dat moment actief is, vaak een gascentrale.

‘We zitten in een vicieuze cirkel die moet worden doorbroken’, aldus Michel. Volgens de Europese president was er de afgelopen maanden geen consensus onder de 27 lidstaten, maar beweegt er ondertussen wel iets. Het verzachten van de crisis voor de consumenten kost de regeringen immers veel geld, voerde de voorzitter aan. Volgens een studie van de economische denktank Bruegel zou het al om 280 miljard euro gaan. ‘We zien momenteel een paradox tussen de beslissingen op Europees niveau en die van enkele lidstaten die bilateraal gesprekken aangaan met producerende landen. Dat heeft een ongewenst effect, want laat de prijs vaak nog oplopen. Ten laatste in oktober moet daar een ernstig gesprek over worden gevoerd’, aldus Michel.

Het gaat onder meer om Hongarije, dat op eigen houtje een akkoord sloot met het Russische gasbedrijf Gazprom, dat de leveringen aan verschillende andere Europese landen heeft stopgezet.