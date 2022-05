CDU wint belangrijke verkiezingen in deelstaat Noordrijn-Westfalen

Enkele maanden nadat Olaf Scholz en zijn sociaaldemocraten de leiding van Duitsland hebben overgenomen van Angela Merkel, heeft de SPD de tweede nederlaag op twee weken tijd geleden bij deelstaatverkiezingen. De verkiezingen in de dichtst bevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen van gisteren/zondag werden gezien als een belangrijke test voor de regering in Berlijn. Ze draaiden uit op een duidelijke overwinning voor de christendemocraten, nationaal in de oppositie.

Uit de voorlopige eindresultaten die maandagochtend gepubliceerd werden, blijkt dat de CDU 35,7 procent van de stemmen achter zich kreeg. Dat zijn 2 punten meer dan in 2017. De aanhang van de SPD is gezakt tot een historisch dieptepunt van 26,7 procent in de deelstaat – in 2017 haalden ze nog 31,2 procent.

De grootste sprong maken de Groenen: zij groeien van 6,4 naar 18,2 procent. De liberalen van de FDP gaan er dan weer op achteruit: van 12,6 naar 5,9 procent.

De opkomst lag ook al historisch laag, op 55 procent. Door het slechte resultaat van de liberalen is een herhaling van de huidige coalitie, CDU-FDP, niet meer mogelijk. Verwacht wordt dat de coalitiegesprekken weken zullen duren. Daarbij krijgen de Groenen een essentiële rol toebedeeld: zij zullen moeten uitmaken of ze voor een coalitie gaan met CDU of SPD. Uit de eerste resultaten blijkt echter dat een regering van Groenen en sociaaldemocraten moeilijk wordt.

Wat betreft CDU-topman Mario Czaja heeft zijn partij een duidelijk mandaat om een regering te vormen. Voor Hendrik Wüst, nu nog deelstaatpremier voor de CDU, zijn er twee winnaars: de Groenen en de CDU. Bij Kevin Kühnert, de leider van de SPD, is te horen dat een coalitie tussen zijn partij en de Groenen toch nog mogelijk is, omdat de kiezers de CDU-FDP-coalitie verworpen hebben.

Met bijna 18 miljoen inwoners is de deelstaatverkiezing in Noordrijn-Westfalen een van de belangrijkste van het land. Een week geleden won de CDU ook al de verkiezingen in Sleeswijk-Holstein, eind maart zegevierde de SPD in Saarland. In oktober vinden nog deelstaatverkiezingen in Nedersaksen plaats.