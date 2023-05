Campagnebus burgemeester van Istanboel met stenen bekogeld

De campagnebus van de burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu, is zondag in het oosten van Turkije met stenen bekogeld.

Imamoglu, sinds zijn verkiezing tot burgemeester van Istanboel in 2019 uitgegroeid tot één van de voornaamste opposanten van president Recep Tayyip Erdogan, hield zondagnamiddag halt in Erzurum. Hij was aan het speechen vanop het dak van zijn bus toen een groep mensen met stenen begon te gooien en hij dekking moest zoeken.

İmamoğlu’na mermer taşlarıyla saldırıldığı ve polisin HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞI ANLAR: pic.twitter.com/gtZDSGuzjJ — Solcu Gazete (@solcugazete) May 7, 2023

In een video die even later op Twitter werd geplaatst, zei Imamoglu dat minstens negen mensen in het publiek gewond geraakt zijn. Zijn politieke partij CHP verspreidde beelden van de vernielde ramen van de bus en van mensen met verwondingen aan het hoofd.

Op beelden op sociale media is te zien dat de politie waterkanonnen inzette om de belagers uiteen te drijven. Het oosten van Turkije is een bolwerk van de AKP, de partij van president Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu beschuldigde de veiligheidsdiensten ervan dat ze opzettelijk lieten begaan en sprak van een provocatie. ‘Ekrem Imamoglu, die de mensen in Erzurum provocateurs noemt, is zelf een provocateur’, riposteerde minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu op Twitter.

Aanstaande zondag vinden in Turkije parlements- en presidentsverkiezingen plaats. Imamoglu mag wegens een gerechtelijke veroordeling niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen, maar de gemeenschappelijke kandidaat van zes oppositiepartijen, Kemal Kiliçdaroglu, heeft aangegeven dat Imamoglu één van de vicepresidenten wordt indien hij het haalt.