Burgemeester Amsterdam: ‘Zonder koerswijziging dreigt Nederland narcostaat te worden’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian gewaarschuwd dat Nederland het risico loopt een narcostaat te worden. ‘De opkomst van de wereldwijde drugshandel betekent dat we internationale oplossingen nodig hebben’, schrijft Halsema.

De burgemeester schetst dat het Nederlandse gedoogbeleid decennialang gericht was op het terugdringen van de gezondheidsrisico’s van gebruikers en dat de drugshandel nauwelijks invloed had op de economie en het dagelijkse leven. ‘Dat is niet langer het geval’, schrijft ze. ‘De illegale drugshandel is lucratiever, professioneler en meedogenloos gewelddadiger geworden.’

Halsema wijst erop dat de haven van Rotterdam is uitgegroeid tot een mondiaal doorvoerknooppunt van cocaïne. Ze schrijft dat het bemoedigend lijkt dat er in de eerste helft van vorig jaar 29.702 kilo cocaïne in beslag is genomen, maar ze noemt de huidige aanpak in de strijd tegen drugs ‘dweilen met de kraan open’. Ze wijst naar de jonge uithalers die drugs uit de containers halen en benadrukt het toenemende geweld in Amsterdam en de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum.

Haar eigen stad omschrijft Halsema als een internationaal financieel centrum van de onderwereld, ‘een bestemming voor drugsbaronnen om hun geld wit te wassen of naar belastingparadijzen te sluizen’. ‘Dit leidt tot sociale ontwrichting, de achteruitgang van buurten en kwetsbare jongeren die in de criminaliteit worden gelokt en de ondermijning van de rechtsstaat. Zonder fundamentele koerswijziging dreigt Nederland een narcostaat te worden.’

Ze noemt de huidige oorlog tegen drugs contraproductief en pleit voor nieuwe internationale allianties om drugsbeleid te maken dat weer op de gezondheid is gericht.