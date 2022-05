Buitenlanders moeten in Hongarije fors meer betalen voor benzine dan inwoners

Buitenlanders moeten vanaf vrijdag in Hongarije fors meer betalen als ze diesel of benzine tanken dan de inwoners van het land. Dat heeft de regering beslist.

Voor auto’s met een buitenlandse nummerplaat mag niet langer benzine of diesel getankt worden aan de officiële vastgelegde prijs van 480 forint (1,22 euro). Buitenlanders moeten vanaf nu de marktprijs voor de brandstof betalen. Die ligt momenteel zowat 40 procent hoger dan de officiële prijs in Hongarije. De regering van de rechtse premier Viktor Orbán legde in november de officiële brandstofprijzen vast.

Die regeling is voorlopig van kracht tot 1 juli en moet ervoor zorgen dat autobezitters in Hongarije niet te lijden hebben onder de wereldwijd hoge brandstofprijzen. Tot dusver konden ook buitenlanders in Hongarije tanken aan de gunstige officiële prijzen. Donderdagavond stonden er dan ook lange rijen wachtenden aan tankstations nabij de grenzen met Oostenrijk en Slovakije, omdat veel buitenlanders hun wagen nog snel wilden voltanken aan de gunstige officiële prijs.

De verschillende behandeling van de eigen inwoners en de inwoners van andere Europese landen zou kunnen ingaan tegen de Europese regelgeving. De Hongaarse regering liet donderdag zelf al verstaan dat dit tot discussies zou kunnen leiden met Europa.