Britten mogen niet meer deelnemen aan lokale verkiezingen in EU

Britse onderdanen hebben het recht om deel te nemen aan lokale verkiezingen in lidstaten van de Europese Unie verloren, ook al woonden ze er al voor de brexit. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag bevestigd.

Britse onderdanen ‘genieten niet langer de status van burger van de Unie of, meer specifiek, van het recht om te stemmen en op te komen als kandidaat in gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf’, stelt het Hof in een mededeling.

EU-burgers kunnen deelnemen aan de lokale verkiezingen in de lidstaat waar ze verblijven. Het verlies van dat recht is ‘een automatisch gevolg van de soevereine beslissing van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de Europese Unie’, stelt het Hof.

Het Hof sprak zich uit over een Britse dame die sinds 1984 in Frankrijk woont en geen toelating kreeg om deel te nemen aan de lokale verkiezingen in maart 2020. Op 1 februari van dat jaar had het VK de EU verlaten.

De Britse vrouw bevindt zich in een specifieke situatie omdat ze ook in het VK niet meer kan stemmen. Britse onderdanen verliezen dat recht wanneer ze meer dan vijftien jaar lang in het buitenland wonen.