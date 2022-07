Britse spoorvakbonden dreigen met algemene staking in Verenigd Koninkrijk

In de strijd om hogere lonen en werkzekerheid bij de Britse spoorwegen verscherpen de vakbonden hun toon. De secretaris-generaal van de National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), Mick Lynch, dreigt met een algemene staking als de regering het stakingsrecht zoals aangekondigd aanzienlijk zou beperken. Dat zou ‘het grootste verzet van de gehele vakbondsbeweging’ in de geschiedenis zijn, zegt Lynch.

De RMT en de machinistenvakbond Aslef hebben hun leden bij het staatsbedrijf Network Rail en bij meerdere private spoorwegbedrijven opgeroepen om te staken. Woensdag legden 40.000 werknemers het werk neer, wat over het hele land tot verkeersproblemen leidde. Zaterdag staken de machinisten. Beide vakbonden roepen op om ook in augustus meerdere dagen te staken. Ze vragen duidelijk hogere loonstijgingen en werkzekerheid. ‘We willen een stijging in lijn met de levensduurte’, zegt Mick Whelan van Aslef in The Guardian, ‘we willen in 2022 kunnen kopen wat we in 2021 konden kopen.’

De Britse regering weigert echter aan de gesprekken deel te nemen. Grant Shapps, minister voor Transport, veroordeelde de vakbonden als ‘militant’ en wil bedrijven die door de stakingen worden getroffen toelaten om op korte termijn goedkope arbeidskrachten in te huren. Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken en favoriet in de race om Boris Johnson op te volgen als premier, kondigde ook al aan de macht van de vakbonden te willen breken. ‘Het is volstrekt verkeerd dat reizigers worden gegijzeld door militante vakbonden’, zei minister Truss dinsdag, aldus The Guardian. ‘Ik zal streng optreden tegen vakbondsacties die mensen niet helpen om verder te komen in het leven.’

‘De voorstellen van Liz Truss komen neer op de grootste aanval op vakbonds- en burgerrechten sinds de vakbonden werden gelegaliseerd in 1871. Truss stelt voor om het effectieve vakverenigingswezen in Groot-Brittannië illegaal te maken en werkende mensen van een belangrijk democratisch recht te beroven’, reageerde vakbondsman Lynch, eveneens volgens de Britse krant. De conservatieve regering zou een aanval plegen op de fundamentele rechten van de werknemers, zegt ook Frances O’Grady, hoofd van het Trades Union Congress (TUC) donderdag in de Britse krant Financial Times.

Ook de oppositie heeft de toorn van de vakbonden gewekt. Sam Tarry, de schaduwminister voor Transport, is door Labour-leider Keir Starmer ontslagen nadat hij deelnam aan een stakingspiket van RMT en aan de zijde van arbeiders kritiek uitte op het regeringsbeleid in een uitgezonden interview. Door uitspraken te doen over lonen en inflatie, die niet binnen de partijlijnen van Labour passen, zou Tarry over de schreef zijn gegaan, schrijft The Guardian. Labour zegt steeds aan de kant van de arbeiders te staan, maar benadrukt dat voor optredens van toppolitici afspraken gelden. De vakbonden reageerden verontwaardigd.