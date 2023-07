Britse regering wil migranten onderbrengen in tenten

De Britse regering van de conservatieve premier Rishi Sunak heeft tenten gekocht om de komende maanden tot 2000 migranten in onder te brengen. De regering wil zo besparen op opvangkosten, schrijft de krant The Times vrijdag. Een mensenrechtenorganisatie hekelde de ‘wrede’ plannen en ook de centrumlinkse oppositiepartij Labour uit kritiek.

Volgens The Times kocht het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken de tenten om te anticiperen op een verhoogd aantal arriverende migranten de komende weken. Dat was immers ook vorige zomer het geval. De tentenopvang, in militaire domeinen die niet meer in gebruik zijn, moet opvang in hotels vervangen. Die opvang is volgens de regering te duur, terwijl het Britse asielsysteem kreunt onder een hoog aantal asielaanvragen en een tekort aan middelen.

In het kader van haar strijd tegen illegale immigratie, had de regering beloofd om de kosten van opvang in hotels – die zijn opgelopen tot jaarlijks 2,3 miljard pond (2,6 miljard euro) – terug te dringen door gebruik te maken van oude legerkazernes of aangemeerde schepen.

‘Demoniseren’

In een reactie aan persbureau AFP zegt het ministerie dat opvang van asielzoekers in hotels ‘onaanvaardbaar” is. De aanschaf van tenten werd bevestigd noch ontkend. Het ministerie zegt een reeks opvangmogelijkheden te bestuderen. Volgens The Times werd de tentenpiste vorig jaar nog verworpen omdat de regering vervolging voor mensonterende behandeling vreesde.

Volgens Labours ‘schaduwminister’ van Binnenlandse Zaken, Yvette Cooper, toont het plan aan dat de regering aanmoddert in de aanpak van de illegale oversteek met bootjes van het Kanaal, aldus de BBC. ‘Opnieuw een manier van de regering om asielzoekers te demoniseren’, hekelde Tim Naor Hilton van ngo Refugee Action, die het over ‘wrede’ plannen heeft.

Sinds begin dit jaar hebben volgens de autoriteiten al meer dan 15.000 migranten en vluchtelingen de oversteek van het Kanaal gemaakt met kleine vaartuigen. Eerder deze maand nam het Britse parlement een controversiële immigratiewet aan. Die wet bepaalt dat migranten die op clandestiene wijze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, geen asiel kunnen aanvragen in het land.