Britse regering maakt ommezwaai en schrapt belastingverlaging voor allerrijksten

Na forse kritiek op haar begrotingsplannen heeft de Britse regering een enorme ommezwaai gemaakt. Minister van Financiën Kwasi Kwarteng kondigde maandagochtend aan dat de belastingschaal van 45 procent op verdiensten boven 150.000 pond – de meest controversiële maatregel uit de begroting – dan toch niet wordt afgeschaft. Het Britse pond won stevig terrein.

‘Het is duidelijk dat de afschaffing van het belastingtarief van 45 procent onze doelstelling om de uitdagingen in ons land aan te pakken heeft overschaduwd. Daarom kondig ik aan dat we er niet mee doorgaan’, twitterde Kwarteng. ‘We hebben het begrepen en we hebben geluisterd’, voegde hij er nog aan toe. ‘Zo kunnen we ons concentreren op de uitvoering van de belangrijkste aspecten van ons plan. In de eerste plaats het plafond voor de energieprijzen’, aldus de minister.

Eerder hadden prominente leden uit de Conservatieve partij, zoals ex-ministers Michael Gove en Grant Shapps, nog scherpe kritiek geuit op de plannen en gewaarschuwd dat ze in het parlement tegen zouden stemmen. Ook de linkse oppositie en het IMF reageerden afkeurend.

Kwarteng kondigde ruim een week geleden grootschalige belastingverlagingen aan, waarvan vooral de allerrijksten in de samenleving zouden profiteren. De nieuwe regering van premier Liz Truss wilde met de maatregelen de economische groei stimuleren. De begrotingsplannen brachten onrust op de financiële markten. Zo zakte de waarde van het Britse pond in en moest de centrale bank met een interventie de rust doen weerkeren.

Maandag won het pond fors terrein ten opzichte van zijn belangrijkste rivalen. Vorige week zakte de Britse munt nog tot een laagterecord van 1,03 dollar, maar maandag won ze weer terrein tot 1,1284 dollar en 0,8703 euro. Ook tegenover de Zwitserse frank en de Japanse yen werd het pond meer waard.