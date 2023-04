Britse premier Sunak roept op einde te maken aan politieke impasse in Noord-Ierland

De Britse premier Rishi Sunak heeft de unionisten opgeroepen om een einde te maken aan de blokkering van de politieke instellingen in de regio. Dat deed hij in de slottoespraak van een conferentie in Belfast ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het Goedevrijdagakkoord.

De unionisten van de DUP boycotten al meer dan een jaar de lokale instellingen van Noord-Ierland uit protest tegen de gevolgen van brexit de regio. Ze verhinderen de vorming van een regering met gedeelde bevoegdheden tussen republikeinen en unionisten, zoals voorzien is in het Goedevrijdagakkoord. ‘Ik verzoek jullie dringend met ons samen te werken om (het Noord-Ierse parlement) Stormont weer op gang te krijgen’, aldus Sunak.

Hij zei dat hij zich zal blijven inzetten om alle delen van de unionistische gemeenschap ervan te overtuigen dat een terugkeer naar Stormont “het beste pad is”, zeker nu er een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de herziening van het Noord-Ierse protocol. Sunak begon zijn toespraak met lovende woorden voor de vooruitgang die de voorbije 25 jaar in Noord-Ierland is geboekt.

Sunak erkende dat de omstandigheden van de conferentie ‘verre van perfect’ zijn, aangezien de machtsdeling in Stormont nog steeds niet is hersteld. Maar het Goedevrijdagakkoord ‘blijft de beste en de enige basis voor vrede en welvaart’, zei hij.

Het in 1998 ondertekende Goedevrijdagakkoord maakte een eind aan het jarenlange, dodelijke geweld in de regio. Rivaliteit tussen katholieke nationalistische paramilitairen (gegroepeerd onder de Irish Republican Army, IRA) en protestantse loyalisten leidde sinds de jaren zestig tot veel bloedvergieten in Noord-Ierland. Alles samen vielen meer dan 3.500 doden en 40.000 gewonden.

Het Goedevrijdagakkoord verplichtte de ontwapening van paramilitaire groeperingen, aan beide zijden, een hervorming van de politie en een machtsdeling binnen de Ierse regering van unionisten en nationalisten. De politieke spanningen tussen de twee partijen bleven de voorbije jaren echter hoog.