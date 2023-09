Britse premier overweegt sigaretten op termijn illegaal te maken

De Britse premier Rishi Sunak overweegt maatregelen in te voeren die het op termijn onmogelijk moeten maken om nog legaal sigaretten te kopen, meldt The Guardian op basis van overheidsbronnen. De plannen werden nog niet officieel voorgesteld.

Sunak zou zijn inspiratie halen uit Nieuw-Zeeland, waar vorig jaar een wet werd ingevoerd die erop gericht is dat mensen die geboren zijn vanaf 2009 niet meer aan sigaretten kunnen komen. Het Verenigd Koninkrijk zou daarmee een van de landen worden die rokers het hardst aanpakken. Ook oppositiepartij Labour had eerder al geopperd dat een geleidelijke afschaffing van de sigarettenverkoop een goed idee zou kunnen zijn. Al zei de schaduwsecretaris van Volksgezondheid, Wes Streeting van Labour, eerst te willen uitzoeken of er wel “voldoende honger naar verandering” was onder de bevolking voor een dergelijke maatregel.

Politieke waarnemers vermoeden dat Sunak bezig is met de aankondiging van een aantal plannen waarvan hij verwacht dat ze hem winst kunnen opleveren bij de verkiezingen eind volgend jaar. Eerder deze week kondigde de premier ook aan een gedeelte van de Britse klimaatplannen terug te schroeven om de consument te sparen. De Conservatieve Partij van Sunak staat er volgens de peilingen erg slecht voor.