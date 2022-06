Britse minister vindt tegenhouden migrantenplan Rwanda schandalig

Het besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om vooralsnog een streep te zetten door het Britse plan om immigranten op te vangen in Rwanda is schandalig. Dat zegt de Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken in The Telegraph. Patel zet vraagtekens bij de beweegredenen van het hof en vindt de werkwijze ‘ondoorzichtig’.

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Londen wil onder meer met deze maatregel voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht wagen naar Engeland, veelal in gammele bootjes en geholpen door mensensmokkelaars.

Het plan leidde tot een storm van protest en mislukte pogingen van mensenrechtenactivisten om de vluchten te blokkeren via de rechter. Het EHRM oordeelde dinsdag alsnog dat het Verenigd Koninkrijk vooralsnog geen mensen naar Rwanda mag brengen. Er stonden zeven door Londen ongewenste personen op de nominatie naar Afrika te worden gebracht. Een overheidsfunctionaris liet weten dat het vertrek is uitgesteld.

‘De ondoorzichtige manier waarop dit hof heeft gehandeld, is schandalig’, reageert minister Patel in de Britse krant. Volgens haar heeft het hof niet eerder een dergelijke uitspraak gedaan. ‘Daardoor ga je twijfelen aan de motivatie en het gebrek aan transparantie. Hoe en waarom hebben ze die beslissing genomen? Was het politiek gemotiveerd? Ik denk dat dat absoluut zo is.’

Ook premier Boris Johnson toonde zich teleurgesteld in wat hij noemde de ‘juridische pogingen om veilige routes voor asielzoekers te ondermijnen’ en noemde het Britse plan ‘verstandig’. Hij liet doorschemeren dat het Verenigd Koninkrijk op manieren zint om het plan alsnog te kunnen uitvoeren. Binnen de Conservatieve Partij van Johnson gingen er na het EHRM-besluit stemmen op Groot-Brittannië terug te trekken uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens