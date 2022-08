‘Britse gezinnen krijgen geld om toestellen uit te schakelen op piekmomenten’

Britse gezinnen met een slimme meter zouden binnenkort betaald kunnen worden als ze huishoudtoestellen die veel stroom verbruiken, zoals wasmachines, afzetten tijdens de piekuren. Dat moet het risico op black-outs tijdens de winter verkleinen, zo schrijft Sunday Times.

Volgens de Britse krant wil de netbeheerder de plannen om consumenten te belonen als ze de druk op het elektriciteitsnet verminderen binnenkort aankondigen. Gezinnen die wasmachines, droogkasten, spelconsoles en dergelijke niet gebruiken tussen 17 en 20 uur, zouden tot 6 pond (7 euro) kunnen krijgen per uitgespaarde kilowattuur (kWh). Het systeem zou mogelijk in oktober van start kunnen gaan.

‘We zijn een nieuwe dienst aan het ontwikkelen die tijdens de komende winter beschikbaar zal zijn voor de consumenten en we zullen binnenkort meer informatie geven’, zo zei een woordvoerder van de netbeheerder.

Het beloningssysteem komt er na een test met klanten van Octopus Energy eerder dit jaar, waar er 20 pence werd betaald per uitgespaarde kWh. Een Brits gezin betaalt momenteel gemiddeld zowat 2.000 pond voor energie, maar de verwachting is dat dit zal stijgen naar 3.500 pond in oktober en 4.200 pond in januari. Sommige experts denken dat de jaarfactuur in april zelfs 6.000 pond kan bereiken.