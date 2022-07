Britse conservatieven willen voor 21 juli aantal kandidaten om Johnson op te volgen terugschroeven naar 2

De Britse Conservatieve Partij voert het tempo op in de zoektocht naar een opvolger van Boris Johnson. Tegen het parlementaire zomerreces, dat op 21 juli start, zouden nog slechts twee kandidaten in de running mogen zijn. Dat heeft Bob Blackman, voorzitter van het verantwoordelijke comité 1922 van de Tory-fractie, maandag aangekondigd.

Tot nu toe hebben elf Conservatieve politici zich kandidaat gesteld om de nieuwe partijleider, en later dus ook de nieuwe premier, te worden. ‘Het aantal kandidaten moet dus snel worden teruggebracht. Dat betekent dat we de komende dagen een aantal stemmingen zullen doorvoeren’, verklaarde Blackman aan Sky News. Die eerste stemmingen zouden woensdag of donderdag al kunnen plaatsvinden in het parlement.

Volgende week maandag volgt normaal gezien een televisiedebat, waarna de keuze uiteindelijk wordt teruggebracht op twee kandidaten, na nieuwe stemrondes op dinsdag en woensdag. De uiteindelijke beslissing wordt dan door de partijleden genomen via een stemming per brief. Het is de bedoeling om tegen 5 september resultaat te hebben, wanneer de eerste parlementaire zitting na het zomerreces is gepland.