Britse Conservatieven maken op 5 september naam van nieuwe premier bekend

De Britse conservatieven zullen op maandag 5 september aankondigen wie de opvolger wordt van Boris Johnson als premier en partijleider. Dat heeft Graham Brady, hoofd van het bevoegde partijcomité, maandag bekendgemaakt. Kandidaten kunnen zich dinsdag aanmelden, maar ze zullen wel de steun van minstens twintig parlementsleden nodig hebben. Woensdag volgt dan de eerste stemming.

Johnsons opvolger zal bekend zijn als het parlement terugkeert uit het zomerreces. De voorbije dagen hadden hooggeplaatste partijleden wel nog gepleit voor een snelle aanstelling. Dat het nu toch tot 5 september zal duren, heeft te maken met het zoeken van een evenwicht tussen het inpassen van zoveel mogelijk bijeenkomsten met partijleden en ‘de praktische aspecten van het organiseren van een stemming’, aldus Brady.

Hij had het over een ‘heel redelijk’ tijdsschema. ‘Relatief snel’ moet alvast duidelijk worden tussen welke twee kandidaten het zal gaan, aldus nog Brady. Intussen hebben zich al een tiental Conservatieven via de media gemeld als kandidaat-opvolger. Door kandidaten te verplichten de steun te zoeken van 20 parlementsleden, ligt de drempel wel hoog voor minder bekende kandidaten.

Deze week al moeten de eerste twee stemmingen volgen, de rest komt dan volgende week. Bij de stemming van woensdag valt iedereen af die minder dan 30 parlementsleden achter zich krijgt. Op donderdag wordt opnieuw gestemd en volgende week volgen nog meer stemmingen, tot het aantal kandidaten herleid is tot twee. De partijleden zullen per brief een keuze tussen kunnen maken tussen die twee overblijvers. Johnson gaf maandag nog aan dat hij geen enkele kandidaat zou steunen.