Brits verplegend personeel kondigt grootste staking aan sinds ontstaan gezondheidsdienst

In het Verenigd Koninkrijk leggen de verplegers en verpleegsters van de chronisch ondergefinancierde Britse gezondheidsdienst NHS in december twee dagen het werk neer. Ze eisen onder meer een beter loon.

De beroepsvereniging Royal College of Nursing (RCN) riep vrijdag in Engeland, Wales en Noord-Ierland een staking uit voor 15 en 20 december.

De demarche – onuitgegeven sinds de gezondheidsdienst 106 jaar geleden opgericht werd – toont hoe groot de sociale malaise is in het Verenigd Koninkrijk, dat de voorbije maanden in tal van sectoren geconfronteerd werd met stakingen zoals die al in decennia niet meer waren voorgekomen. ‘Verpleegkundigen zijn het zat om uitgebuit te worden, slecht betaald te worden en te werken met een onzekere personeelsbezetting – en ze zijn het zat om patiënten niet de zorg te kunnen geven die ze verdienen’, fulmineerde Pat Cullen, algemeen secretaris van de RCN. De beroepsvereniging beschuldigt de politiek ervan niet ernstig te willen onderhandelen. Alleen in Schotland zijn onderhandelingen overeengekomen.

De verpleegkundigen eisen een loonsverhoging van vijf procent boven de inflatie, die momenteel meer dan elf procent bedraagt. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Steve Barclay maakt de huidige krappe situatie het echter onmogelijk om zoiets te financieren.

In Engeland bereikten de wachttijden voor routineprocedures eind september een recordhoogte. En ook op de spoedafdelingen is de situatie verder verslechterd. Volgens cijfers voor oktober werd minder dan 70 procent van de patiënten binnen de vier uur na opname behandeld – het slechtste cijfer sinds het begin van de statistieken.