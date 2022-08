Bosbranden in Spanje woekeren voort

In Spanje wordt de strijd tegen de bosbranden maandag onverminderd voortgezet. Een brandhaard circa zestig kilometer ten noordoosten van Alicante heeft volgens tv-zender RTVE sinds zaterdag al circa 3.500 hectare verwoest. Zowat 1.000 mensen moesten hun woning in het stadje Pego uit voorzorg verlaten.

Ook in Añón de Moncayo, zowat 70 kilometer ten westen van Zaragoza, woedt een grote bosbrand. Daar werden zondag zowat 1.500 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Het vuur is er nog niet onder controle en legde reeds 8.000 hectare in de as.

Goed nieuws was er wel vanuit Zamora, zo’n 270 kilometer ten noordwesten van Madrid. Daar kon de grootste bosbrand sinds het begin van het jaar afgelopen weekend onder controle worden gebracht. Sinds 17 juli ging daar 31.500 hectare in vlammen op.

2022 is nu al het meest verwoestende jaar voor bosbranden sinds het begin van de metingen. Sinds januari werden er al meer dan 380 bosbranden geregistreerd.