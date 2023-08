Bosbrand op Tenerife nog steeds niet onder controle

Ook al klonk het eerder dat de brand op het Spaanse eiland Tenerife zich stilaan begon te “normaliseren”, is het vuur er nog steeds niet onder controle. Dat zei regionaal president Fernando Clavijo vrijdagavond laat. De vlammen hebben zich intussen verspreid over een gebied van bijna 5.000 hectare natuur, wat overeenkomt met de oppervlakte van ongeveer 7.000 voetbalvelden.

Wel is het zo dat het vuur zich minder snel verspreidt. Daarom is ook de avondklok in de gemeente El Rosario opgeheven.

De brand op Tenerife woedt sinds dinsdagavond in het noordoosten van het eiland. Wat de brand, die ontstond in de gemeente Arafo, veroorzaakt heeft, is nog steeds niet duidelijk. Vrijdagnacht waren volgens officiële berichten 300 hulpverleners in de weer om het vuur te bestrijden. Zaterdag zullen in totaal 18 blusvliegtuigen en helikopters worden ingezet.

Er werden de voorbije dagen al zowat 4.000 inwoners van Tenerife uit hun woningen ontzet. Ze werden ondergebracht in sportzalen die als noodopvangcentra zijn ingericht.

Volgens Clavijo gaat het wellicht om de ernstigste brand op Tenerife in 40 jaar. De bluswerken worden bemoeilijkt door het lastige terrein en de ongunstige weersomstandigheden. Dat de wind stilaan gaan liggen is, zou het blussen wel moeten vergemakkelijken.

Maandag brengt de Spaanse premier Pedro Sanchez een bezoek aan Tenerife.