Bosbrand legt 7.000 hectare in de as in Portugal

In Portugal is bij een bosbrand zowat 7.000 hectare (ongeveer 9.800 voetbalvelden) verwoest. Momenteel is nog steeds een duizendtal brandweerlieden op de been om de brand te blussen, aldus de civiele bescherming.

‘De geschatte verbrande oppervlakte is 7.000 hectare, maar het potentieel van de brand wordt geschat op meer dan 20.000 hectare’, aldus de hulpdiensten. ‘De meer dan 1.000 operationele medewerkers die ter plaatse blijven, proberen momenteel de brand te stabiliseren, die al een omtrek van 60 kilometer heeft bereikt.’

De brand brak vrijdag uit in de gemeente Castelo Branco, in het centrum van Portugal. Rook en as van het vuur bereikten zaterdag ook de heilige stad Fatima, waar paus Franciscus samen met 200.000 geloven een blitzbezoek bracht.

Een andere brand mobiliseerde zondag meer dan 300 brandweerlieden in Odemira, vlakbij de zuidwestkust van het land. Met temperaturen die zondag in sommige gebieden de grens van 40 graden bereikten, is volgens de civiele bescherming het risico op brand ook de komende dagen zeer hoog in heel het land.

In het naburige Spanje bleef een bosbrand van bijna 600 hectare in Catalonië, aan de grens met Frankrijk, zondag onder controle, ondanks een paar opflakkeringen door de sterke wind.