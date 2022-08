Bosband in Portugees natuurpark laait weer op

Een bosbrand in een natuurpark in het Portugese Serra da Estrela, die vorige week onder controle was, is dinsdagochtend opnieuw opgelaaid. Dat meldt de civiele bescherming. Er zijn meer dan duizend brandweerlieden gemobiliseerd om de vlammen weer onder controle te krijgen.

Vrijdagavond was de brand nog onder controle verklaard, maar de vlammen laaiden maandagmiddag opnieuw op door een sterke wind, verklaarde André Fernandes, commandant van de civiele bescherming. Verschillende dorpen zijn preventief geëvacueerd.

De brand in de Serra da Estrela is de grootste van deze zomer in Portugal en het vuur verwoestte al zo’n 15.000 hectare.

De brand brak op 6 augustus uit in de omgeving van de centraal gelegen regio Covilha en verwoestte unieke bosgebieden die door Unesco erkend zijn als Global Geopark, een keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke waarden van een gebied.

Het commando van de civiele bescherming krijgt ondertussen kritiek voor zijn beheer van de blusoperaties. De minister van Binnenlandse Zaken José Luis Carneiro beloofde maandag dat er een evaluatie komt van de oorzaken van de brand en de bestrijdingsmethode.

In Portugal, dat dit jaar te kampen heeft met uitzonderlijke droogte, was juli de warmste maand in bijna een eeuw.

Sinds het begin van het jaar is al zo’n 80.000 hectare verwoest door bosbranden in het Zuid-Europese land, de grootste oppervlakte sinds de dodelijke branden van 2017 waarbij zo’n 100 mensen omkwamen. Dat blijkt uit de laatste evaluatie van het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud.