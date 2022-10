Boris Johnson geen kandidaat om opnieuw premier te worden

De Britse ex-premier Boris Johnson stapt niet in de race om opnieuw premier te worden in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft hij zondagavond aangekondigd.

Johnson had naar eigen zeggen voldoende steun van de parlementsleden van de Conservatieve partij om opnieuw een gooi te doen naar het partijleiderschap, en zo ook weer eerste minister te worden. Maar “ik ben de voorbije dagen tot de conclusie gekomen dat dat niet het juiste ding is om te doen”, zegt Johnson in een persbericht, geciteerd door de Britse omroep BBC. “Je kan niet goed regeren als je geen eensgezinde partij hebt in het parlement.”

Door het wegvallen van Johnson lijkt de weg open te liggen voor Rishi Sunak, voormalig Brits minister van Financiën, om de nieuwe Tory-partijleider en premier te worden. Hij is de enige officiële kandidaat die ook al zeker is van voldoende steun van de parlementsleden. Een kandidaat heeft 100 steunbetuigingen nodig en Sunak zit volgens BBC-tellingen aan 147. Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat, maar de fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis kreeg officieel nog maar 24 parlementariërs achter zich.

Johnson claimde zondagavond dat hij 102 steunbetuigingen had, maar BBC telde er nog maar 57. Tot nu toe spraken 228 van de 357 Tory-parlementsleden zich uit. Kandidaten hebben tot maandag om 14.00 uur lokale tijd de tijd om voldoende steun te verzamelen. Premier Liz Truss kondigde donderdag na een kortstondig en getormenteerd verblijf in Downing Street 10 haar ontslag als premier aan. Truss was Boris Johnson opgevolgd, die afgelopen zomer was afgetreden als premier na een reeks schandalen. Ten laatste eind komende week moet er duidelijkheid zijn over de opvolging van Truss, maar het kan ook sneller als er maar één kandidaat zou zijn.