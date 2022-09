Boris Johnson belooft opvolger Liz Truss ‘volop te steunen’

De aftredende Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag beloofd zijn opvolger Liz Truss ‘volop te steunen’. Dat deed Johnson tijdens zijn laatste toespraak in Downing Street.

‘Ik zal deze regering volop steunen’, aldus Johnson voor Downing Street 10. Na zijn laatste speech aan zijn ambtswoning, reist de demissionair premier naar Balmoral Castle in Schotland, waar hij zijn ontslag officieel zal aanbieden aan Queen Elizabeth II. ‘Ik zal Liz Truss en haar regering bij elke stap ondersteunen’, aldus Johnson.

Energieprijzen

Intussen heeft Truss plannen om de energiefactuur voor de gezinnen te bevriezen. Dat blijkt uit documenten die het persagentschap Bloomberg kon inkijken.

Truss – door leden van de Conservatieve partij maandag verkozen tot nieuwe partijleider – is van plan om de jaarlijkse elektriciteits- en gasfactuur van een doorsnee Brits gezin vast te leggen op of onder het huidige prijsniveau van 1.971 pond (2.300 euro). Normaal zou de energiefactuur in oktober een prijssschok van tachtig procent kennen naar meer dan 3.500 pond per jaar.

Gevreesd wordt dat de armste gezinnen in Groot-Brittannië deze winter zullen moeten kiezen tussen voeding en verwarming. Er zou nu gewerkt worden aan een prijsmechanisme waardoor de massale prijsstijging zou worden afgewend. Aan de plannen zou een prijskaartje hangen van 130 miljard pond.