Bijna duizend migranten aangekomen op Lampedusa

In het paasweekend hebben veel migranten de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee richting Italië gewaagd. In 24 uur tijd zijn bijna duizend mensen aangekomen op het eiland Lampedusa. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa maandag.

In verschillende boten kwamen in totaal 974 mensen aan op het kleine eiland. Onder hen waren ook veel kinderen. Op maandag worden nog meer aankomsten verwacht. Volgens Ansa is het opvangkamp op het eiland na het weekend opnieuw overvol. Het kamp kan maximaal bijna vierhonderd mensen opvangen, maar telt momenteel 1.883 migranten.

Lampedusa ligt tussen Sicilië en Noord-Afrika. De Tunesische kuststad Sfax ligt bijna 190 kilometer verderop. Vele mensen proberen om met boten uit Tunesië en Libië naar Lampedusa, Malta en Sicilië of het Italiaanse vasteland te varen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al meer dan 28.000 mensen aangekomen. Dat is heel wat meer dan in dezelfde periode vorig jaar (meer dan 6.900).