Betoging tegen extreemrechts in München kan niet doorgaan wegens te grote opkomst

Een betoging tegen extreemrechts in het Duitse München, waar zondag minstens 80.000 mensen aan zouden deelnemen, kan wegens veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. Dat meldt een politiewoordvoerder zondagnamiddag aan het Duitse persagentschap dpa. Er is te veel volk opgedaagd en de politie kan de veiligheid van de betogers niet verzekeren.



De betoging in München is een van vele zondag in heel Duitsland. De demonstraties, die al dagen aan de gang zijn, zijn een reactie op de omstreden ontmoeting tussen AfD-politici en neonazi’s in november in Potsdam, die onlangs uitlekte via de nieuwssite Correctiv.

Tijdens die meeting zou de “remigratie” en dus deportatie van migranten en minderheden besproken zijn. Aan de meeting namen ook een aantal leden van de Duitse christendemocraten van CDU deel, de partij van voormalig bondskanselier Angela Merkel die nu in de oppositie zit.

De betogers krijgen de steun van vakbonden en middenveldsorganisaties allerhande. Ook de Duitse sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz sprak zijn steun uit, net als de groene partij