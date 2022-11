België trekt 10 miljoen euro uit voor graantransporten vanuit Oekraïense havens

België trekt 10 miljoen euro uit voor de financiering van graantransporten vanuit Oekraïense havens naar derde landen in het zuiden. Ons land is zo een van de eerste om in het ‘Grain from Ukraine’-initiatief van de Oekraïense president Volodimir Zelensky te stappen.

Zelensky had het initiatief om met een ‘coalition of the willing’ de graantransporten naar het zuiden te financieren, aangekondigd in een videotoespraak voor de G20-top in Bali. ‘Oekraïne is en blijft een garantie voor de voedselzekerheid in de wereld’, aldus de Oekraïense president zaterdag op een persconferentie na een eerste internationale top om het Oekraïense initiatief op te starten. Volgens Zelensky gaat het om een antwoord op ‘de dreiging van Rusland’.

Bedoeling is om naar verluidt minstens 5 miljoen ton graan te verschepen tegen de zomer van volgend jaar. Het Wereldvoedselprogramma is partner van het initiatief.

België telt 10 miljoen neer

België is een van de eerste landen om het initiatief te steunen en trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. Die financiering maakt deel uit van het nieuwe steunpakket van 37,4 miljoen euro, dat premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib tijdens hun bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev aankondigden.

‘Dit zijn extreem moeilijke tijden’, zei De Croo op de persconferentie, waaraan ook de Poolse premier Mateus Morawiecki, de Litouwse premier Ingrida Simonyte en de Hongaarse president Katalin Novak deelnamen. ‘We mogen nooit aanvaarden dat deze oorlog miljoenen mensen in hongersnood zou duwen’, aldus de Belgische premier nog. Eerder had hij ook al gezegd dat het initiatief sommige landen helpt om niet in een hongersnood te verzeilen, maar ook de Oekraïense economie vooruit helpt.

Zelensky zei dat zowat zestig schepen tegen midden volgend jaar graan zullen vervoeren uit Oekraïense havens naar landen zoals Soedan, Jemen en Somalië. Volgens de president zijn al een twintigtal landen en de EU in ‘Grain from Ukraine’ gestapt met financiële steun.

‘Genocide’

Het is niet toevallig dat de top rond het initiatief op zaterdag plaatsvond. De laatste zaterdag van november is immers de jaarlijkse herdenkingsdag van de Holodomor, de grote hongersnood waarbij in de jaren 1930 miljoenen mensen in Oekraïne omkwamen. Volgens Kiev was dat genocide door het Stalin-regime. Zelensky maakte zaterdag ook de vergelijking met ‘het huidige genocidale beleid’ van het Kremlin.

Steun

‘Vandaag hadden we een heel krachtige diplomatieke dag’, zei Zelensky ook, met betrekking tot het bezoek van de Belgische regeringsdelegatie. België is een van de laatste EU-landen om een bezoek te brengen aan Kiev, maar stapt wel als een van de eerste in het ‘Grain from Ukraine’-initiatief. Ook wees premier De Croo erop dat het bezoek plaatsvond op een belangrijk moment in de oorlog, nu de winter voor de deur staat. De Belgische steun die hij bij zijn bezoek aankondigde, is daar onder meer op gericht, met bijvoorbeeld generatoren.

Zelensky zei daarbij ook dat België niet bij de eerste landen was om Oekraïne te helpen, maar hij gaf wel allerlei voorbeelden van de steun die ons land heeft geleverd, zoals militaire en humanitaire bijstand. ‘Dat heeft ons heel wat geholpen’, aldus de president.