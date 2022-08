België overweegt Europees verbod op Russische toeristenvisa

Belgisch minister Hadja Lahbib staat niet weigerachtig tegenover een Europees visumverbod voor Russische toeristen. Dat laat ze weten naar aanloop van de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken woensdag in Praag.

De Europese Unie denkt erover na om Russische onderdanen geen toeristenvisa voor de Europese Schengenzone meer toe te kennen. Het gaat over dan over de (volledige) opschorting van het zogenaamde facilitatie-akkoord voor visa tussen de Europese Unie en de Russische Federatie, dat toerisme tussen beide blokken gemakkelijk en goedkoop maakt. Voor een deel is dat akkoord reeds opgeschort, met name voor bepaalde Russische zakenlui en ambtenaren op de sanctielijsten.

Woensdag bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken het idee op een informele top – ook wel een Gymnich genoemd – in de Tsjechische hoofdstad Praag. België is de piste om het akkoord verder buiten werking te stellen niet ongenegen, laat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib aan Knack weten. ‘We zijn bereid na te denken over gerichte maatregelen zoals het verder opschorten van het zogenaamde Visa Facilitation Agreement met Rusland’, klinkt het. ‘Ook nieuwe sancties tegen individuen kunnen voor ons land overwogen worden.’

Van maart tot en met juni werden er op het Belgisch consulaat in Moskou 155 visa-aanvragen voor toerisme ingediend. Tussen februari en augustus werden er 71 toerismevisa uitgerijkt. Sinds juli neemt België evenwel geen aanvragen meer in ontvangst wegens een gebrek aan capaciteit. Dat gebrek is volgens Buitenlandse Zaken het rechtstreekse gevolg van het feit dat Belgisch diplomatiek personeel in Moskou in april door Rusland persona non grata werd verklaard.

Discussie

Sinds het begin van de grootschalige Russische invasie in Oekraïne pleiten onder meer de Baltische Staten, Denemarken, Finland en Tsjechië voor een volledige visumstop voor Russische toeristen. Sommige lidstaten hebben al beslist om de behandeling van zulke visa af te bouwen of op te schorten.

De Estse premier Kaja Kallas meent bijvoorbeeld dat vooral de invloedrijke Russische elite uit de omgeving van Moskou en Sint-Petersburg naar de Unie reist. Omdat het luchtverkeer is opgeschort komen velen van hen via de Baltische Staten de Unie en Schengenzone binnen, waarna ze vrij kunnen reizen. ‘Het is moreel niet verdedigbaar dat zij hier komen genieten terwijl Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Hun verontwaardigde reacties op het voorstel toont dat het hun achilleshiel is’, klinkt het.

Andere lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk staan niet te springen voor een algemeen visumverbod voor toeristen. In een memo beargumenteren ze dat de Europese Unie het voor Russen niet moeilijker mag maken om aan Poetin te ontsnappen en dat vooral de Russische jeugd in contact moet blijven komen met de Europese democratische systemen. ‘Maar het is allerminst de bedoeling mensen op te sluiten in een land dat hen bedreigt of onderdrukt: mensen moeten nog altijd in staat zijn Rusland te verlaten, vrij hun mening te uiten en ons een andere stem te laten horen dan die van het regime in Moskou’, benadrukt ook Lahbib.

Vermoedelijk komt het woensdag tot een compromis tussen beide strekkingen. De verwachting is dat de Europese lidstaten, die het unaniem met elkaar eens moeten geraken, minder toeristenvisa zullen verstrekken en de prijs van zulke documenten ook zullen opdrijven. NIet ondenkbaar is dat jongeren een uitzondering zullen krijgen. Een volledig visumverbod, ook voor andere categorieën dan toeristen, is voor heel wat lidstaten, waaronder België, niet aan de orde.

Volgens het Europees Grens- en Kustbewakingsagentschap Frontex zijn er sinds 24 februari net geen miljoen Russen naar de Unie gekomen. De meesten van hen, zo’n 330.000, kwamen via Finland de Europese Unie binnen.