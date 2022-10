België en 14 NAVO-landen bundelen krachten voor Europese luchtafweer

België neemt samen met 14 andere landen deel aan het Duitse initiatief om een betere Europese luchtafweer op te bouwen. De ministers hebben in de marge van de NAVO-vergadering op de hoofdzetel van de verdragsorganisatie in Brussel een intentieverklaring ondertekend voor het zogeheten European Sky Shield Initiative (ESSI).

Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder gaat het om een Europees alomvattend luchtafweersysteem. ‘Met deze ondertekening toont België nogmaals zijn wil om de Europese pijler binnen de NAVO te versterken’, zegt ze op Twitter.

Naast België en Duitsland nemen ook Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Noorwegen, Letland, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Litouwen, Roemenië en Slovenië deel aan ESSI. Ook Estland zal deelnemen, melden diplomaten aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

De achtergrond van het Duitse initiatief is vooral de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Volgens de NAVO is daardoor de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel veranderd en zijn bijkomende inspanningen voor luchtafweer dan ook noodzakelijk. Onder ESSI zullen nu onder andere nieuwe wapensystemen gezamenlijk aangekocht worden, die dan samen een groot gebied dekken.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz had het plan eind augustus aangekondigd. ‘Heel Europa zou aan veiligheid winnen’, zei hij toen, tijdens een toespraak aan de Karelsuniversiteit in Praag.

Lees ook