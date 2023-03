Franse regering overleeft twee moties van wantrouwen, omstreden pensioenhervorming wordt aangenomen

Het Franse parlement heeft maandagavond de twee moties van wantrouwen tegen de regering verworpen. De omstreden pensioenhervorming, met een geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 64 jaar, is daarmee aangenomen.

Een eerste motie van wantrouwen, en eigenlijk ook de belangrijkste, tegen de Franse regering van premier Élisabeth Borne, die ingediend was door de kleine LIOT-fractie, is maandag nipt verworpen in het parlement. Dat melden Franse media.

Er werden 278 stemmen uitgebracht op de motie van LIOT (Vrijzinnigen, Onafhankelijken, van Overzee en Territoria). Voor een goedkeuring was het akkoord van 287 parlementsleden nodig. Er werd nadien nog gestemd worden over een tweede motie, die ingediend werd door de extreemrechtse partij Rassemblement National. Ook die haalde de eindmeet niet.

De oppositiepartijen hadden de moties van wantrouwen ingediend, nadat de regering donderdag besliste om met behulp van grondwetsartikel 49.3 een stemming in het parlement over de omstreden pensioenhervorming te omzeilen. Daardoor werd een motie van wantrouwen en de val van de regering voor de parlementsleden de enige manier om te voorkomen dat de fel omstreden pensioenhervorming kon worden uitgevoerd.

Aanstaande donderdag staat er een nieuwe algemene stakingsdag gepland en worden er in heel wat Franse steden demonstraties verwacht.