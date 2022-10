BBC: Kwasi Kwarteng is niet langer minister van Financiën

Kwasi Kwarteng is niet langer de Britse minister van Financiën. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

De Britse premier Liz Truss geeft later op vrijdag een persconferentie, naar alle verwachting over de zogeheten minibegroting.

In het Verenigd Koninkrijk klinkt veel kritiek op de plannen voor de zogenaamde minibegroting van Truss. Er kwam steeds meer druk op Truss en Kwarteng om een U-bocht te nemen in hun beleid. Volgens de BBC betekent dit dat Kwarteng diende als minister van Financiën in de op één na kortste periode, na Iain Macleod die in 1970 overleed aan een hartaanval, dertig dagen nadat hij de functie op zich had genomen.

Het BBC-bericht over het ontslag deed het pond verder dalen.