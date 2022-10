Aleksej Navalny: ‘Rusland moet een parlementaire republiek worden’

Het Westen zou een echte strategie tegenover Rusland moeten hebben om ‘ervoor te zorgen dat Rusland en zijn regering op eigen initiatief en zonder dwang nooit meer oorlogen willen beginnen of oorlog aantrekkelijk vinden’. Poetincriticus Aleksej Navalny publiceerde vrijdag vanuit zijn gevangenschap in Rusland een opiniestuk in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Volgens hem kan Poetin alleen verslagen worden als Rusland een parlementaire republiek wordt.

Volgens de Russische oppositieleider kan men de strategie van het Westen in de oorlog in Oekraïne kort samenvatten volgens de lijn dat Rusland de oorlog niet mag winnen en dat Oekraïne een onafhankelijke en democratische staat moet blijven. Hij zegt dat dit juist is, maar slechts een tactiek en geen echte strategie op lange termijn. Hij stelt dat Poetin zelfs bij een pijnlijke, militaire nederlaag zal verklaren dat hij niet tegen Oekraïne heeft verloren, maar tegen het ‘collectieve Westen en de NAVO’ die Rusland met hun aanvallen wilden vernietigen. Dus Poetin kan een nieuwe cyclus van provocaties en oorlog beginnen.

“Russland muss eine parlamentarische Republik werden, da nur so der endlose Kreislauf aus selbstgeschaffenem imperialistischem Autoritarismus durchbrochen werden kann”.https://t.co/Uzf00xT63a — Alexey Navalny (@navalny) September 30, 2022



Navalny vindt dat het Westen in de oorlog in Oekraïne in de plaats daarvan beter een algemene strategie volgt met de bedoeling ‘ervoor te zorgen dat Rusland en zijn regering op eigen initiatief en zonder dwang nooit meer oorlogen willen beginnen of oorlog aantrekkelijk vinden’. Volgens hem is dat alleen mogelijk als Rusland een parlementaire republiek wordt. Hij geeft de Baltische staten als succesvolle voorbeelden.

De echte partij in de oorlog is de hele elite, het machtssysteem dat het Russische, imperialistische autoritarisme in de eerste plaats creëert Aleksej Navalny

‘De vraag hoe een naoorlogs Rusland er zou kunnen uitzien, mag niet alleen deel uitmaken van de strategie, maar moet er de kern van zijn. Doelstellingen op langere termijn zijn onmogelijk te verwezenlijken tenzij er een plan is om ervoor te zorgen dat de bron van de problemen opdroogt.’

Jaloers op Oekraïne

Volgens hem is jaloezie op Oekraïne en zijn mogelijk succes een aangeboren eigenschap van de imperialistische elite sinds de val van de Sovjet-Unie. Vooral sinds de Oranje Revolutie in 2004 en de Europese oriëntatie van Oekraïne sindsdien, is het buurland – inclusief de wens om er een failed state van te maken – een diepgewortelde obsessie van de elite.

Het Rusland na de oorlog is, net als het Rusland na Poetin, gedoemd steeds weer agressief en Poetinistisch te worden. (…) En alleen een parlementaire republiek kan dat voorkomen.

Vervolgens is voor dezelfde elite oorlog geen catastrofe, maar een fantastisch middel om problemen op te lossen, aldus Navalny. ‘Poetin zelf is immers dankzij de Tweede Tsjetsjeense Oorlog erg populair geworden. Later volgden de annexatie van Krim, de oorlog in Georgië en de oorlog in Donbas en Syrië. Voor de elite betekent dat dat oorlog helemaal niet duur is. Overwinnaars worden niet bestraft, is altijd opnieuw de les. Westerse leiders wisselen constant en ze komen toch altijd onderhandelen.’



Ten derde is het volgens Navalny naïef om te geloven dat de houding tegenover oorlog echt zou veranderen, mocht Poetin vervangen worden. ‘Premier Dmitri Medvedev bijvoorbeeld lijkt in zijn huidige verklaringen op een agressiever karikatuur van Poetin.’

Ten slotte is het goede nieuws is dat ‘deze obsessie, deze bloeddorstigheid jegens Oekraïne geenszins wijdverbreid is buiten de machtselites, ook al presenteren regeringsgezinde sociologen dit anders in hun sterke verhalen.’

Deze obsessie, deze bloeddorstigheid jegens Oekraïne is geenszins wijdverbreid buiten de machtselites, ook al presenteren regeringsgezinde sociologen dit anders in hun sterke verhalen

Navalny besluit daarom dat Poetin de oorlog is begonnen: ‘Maar de echte partij in de oorlog is de hele elite, het machtssysteem dat het Russische, imperialistische autoritarisme in de eerste plaats creëert.’ Propaganda en brainwashing werken, maar de meeste inwoners van Sint-Petersburg en jonge kiezers staan kritisch tegenover de oorlog. ‘De strategische overwinning zou zijn om Rusland terug te leiden naar het beslissende, historische kruispunt en het Russische volk de juiste keuze te laten maken’, schrijft de 46-jarige.



‘Harmonie, begrip en aandacht voor de belangen van de hele samenleving’ zijn het toekomstige model voor Rusland, schrijf Navalny: ‘Rusland moet een parlementaire republiek worden, omdat dit de enige manier is om de eindeloze cyclus van zelf gecreëerd imperialistisch autoritarisme te doorbreken.’ Het is geen wondermiddel en er is geen garantie op succes, maar beperking van de macht, het vormen van regeringen alleen met meerderheden in het parlement en een onafhankelijk rechtsstelsel zijn belangrijk.

Volgens Navalny is het niet de taak van het Westen om de toekomst van Rusland te bepalen. Maar het Westen moet ‘zijn strategische visie op de parlementaire democratie in Rusland zo duidelijk mogelijk maken’. Bijvoorbeeld door de opheffing van de sancties aan dergelijke voorwaarden te koppelen. Het Russische volk hoeft hier niet toe gedwongen te worden, maar het heeft een duidelijk signaal nodig en een uitleg waarom deze keuze beter is. Een parlementaire democratie zou zelfs rationeel en wenselijk kunnen zijn voor politieke groeperingen in het milieu van Poetin, zegt Navalny. Het zou hen immers een manier geven om macht en invloed te behouden. ‘Het Rusland na de oorlog is, net als het Rusland na Poetin, gedoemd steeds weer agressief en Poetinistisch te worden. (…) En alleen een parlementaire republiek kan dat voorkomen’, besluit Navalny.

Poetincriticus Aleksej Navalny zit gevangen in Rusland sinds 2020 na een mislukte poging om hem te vergiftigen. Volgens Amnesty International wordt de oppositieleider, die tot negen jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens vermeende fraude, onder meer de vertrouwelijke uitwisseling met zijn advocaat ontzegd.