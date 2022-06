Al bijna 10.000 migranten staken dit jaar het Kanaal over

Dit jaar zijn al bijna 10.000 migranten aangekomen in Groot-Brittannië, nadat ze in kleine bootjes het Kanaal waren overgestoken vanuit Frankrijk. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van de regering.

In totaal hebben in 2022 al 9.988 mensen het VK bereikt na het bevaren van drukke scheepvaartroutes vanuit Frankrijk. Het ministerie van Defensie bevestigde dat vrijdag 40 mensen uit één boot aan land zijn gebracht.

In 2021 maakten in totaal 28.526 mensen de oversteek, vergeleken met 8.466 in 2020, 1.843 in 2019 en 299 in 2018, blijkt uit officiële cijfers.

De Britse regering houdt er een zeer streng asielbeleid op na, in de hoop migranten af te schrikken die de oversteek willen maken. Migranten die het land op een illegale manier binnenkomen, hebben niet langer het recht om asiel aan te vragen, maar zouden naar Rwanda gestuurd worden waar ze volgens een akkoord tussen beide landen wel asiel kunnen aanvragen.