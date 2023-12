15 procent Belgen zegt niet te zullen stemmen bij Europese verkiezingen

Als de verkiezingen voor het Europees Parlement volgende week zouden plaatsvinden, zou 15 procent van de Belgen wellicht niet gaan stemmen. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe Eurobarometer.

De enquête werd tussen eind september en half oktober uitgevoerd bij ruim 26.000 EU-burgers, onder wie 1.011 Belgen. De bevraging gebeurde in opdracht van het Europees Parlement, precies zes maanden voor de Europese verkiezingen.

Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat ze hun stem zouden uitbrengen als die verkiezingen volgende week al zouden plaatsvinden (op een score van 1 tot 10), antwoordde 15 procent van de Belgen dat ze dat wellicht niet zouden doen (1-4). 72 procent gaat wel stemmen (7-10), 12 procent neem een tussenhouding aan (5-6). 1 procent van de landgenoten zegt het niet te weten of niet te mogen stemmen. Die cijfers liggen in de buurt van het Europese gemiddelde.

Dat het hun burgerplicht is, is voor de helft van de Belgen (51 procent) een reden om hun stem uit te brengen. Dat dit ver boven het EU-gemiddelde van 36 procent zit, is geen verrassing gezien het feit dat enkel in België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Luxemburg een opkomstplicht bestaat.

Dat ze een bepaalde politieke partij willen steunen (34 procent) of dat ze het gewoon zijn om te stemmen, zaken willen veranderen of hun ongenoegen willen uitdrukken (telkens 25 procent), worden ook vaak als reden aangehaald om te gaan stemmen.

Het Europees Parlement zou volgens de Belgen prioritair aandacht moeten geven aan de strijd tegen armoede (40 procent), volksgezondheid (36 procent) en klimaatverandering (35 procent). Ook vindt 79 procent van de landgenoten dat België voordeel haalt uit zijn EU-lidmaatschap.

‘De overgrote meerderheid van Europeanen gelooft dat de acties van de EU een positieve impact op hun leven hebben gehad’, onthoudt EP-voorzitter Roberta Metsola van de enquête. ‘Maar onze democratie kan nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. We moeten haar beschermen en in stand houden door onze stem uit te brengen. Elke stem stelt bij de Europese verkiezingen van komende juni.’