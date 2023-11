‘Europa, laat Midden-Oosten over aan VS en help juist nu Oekraïne’

Het conflict in Gaza en Israël slokt begrijpelijkerwijs alle aandacht op. Maar daarmee dreigt Europa de oorlog aan de eigen grens te verwaarlozen, schrijft Robbert de Witt (EW). Terwijl de Oekraïners vechten tegen de grootste bedreiging van de Europese veiligheid: Vladimir Poetin.

Je kunt eigenlijk alleen maar bewondering hebben voor Valery Zaloezjny, de Oekraïense bevelhebber die een ontnuchterend interview gaf aan het Britse blad The Economist. Geen mooipraterij, geen poespas, geen opgeklopte verhalen of opschepperij: de generaal zegt waar het op staat. Namelijk dat de oorlog in Oekraïne in een hopeloze patstelling is beland.

Rusland en Oekraïne bevinden zich in een uitputtingsslag, en zonder technologische doorbraak zal er volgens Zaloezjny ook geen militaire doorbraak komen aan het front. Oekraïne heeft in het langverwachte tegenoffensief amper 17 kilometer heroverd op de Russen, die op hun beurt tien maanden lang hebben gevochten om Bachmoet in te nemen, een stadje van 6 bij 6 kilometer.

Voor Rusland hebben mensenlevens in Oekraïne geen waarde

Terwijl de hele wereld naar het Midden-Oosten kijkt, vechten de voormalige broedervolken in oostelijk Europa een eindeloze oorlog uit. De Oekraïense bevelhebber erkent dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. ‘Rusland heeft zeker 150.000 man verloren en in elk ander land zou dat betekenen dat de oorlog stopt.’ Maar niet in Rusland, waar mensenlevens in de ogen van de machthebbers geen waarde hebben.

Met dat in het achterhoofd, is het ook bewonderenswaardig dat Zaloezjny niet moppert over de weifelende westerse steun voor zijn land. ‘Ze zijn niet verplicht ons wat dan ook te geven, en we zijn dankbaar voor wat we hebben gekregen.’

De Amerikanen hebben de handen vol aan Israël en het Midden-Oosten

Maar dat betekent natuurlijk niet dat zijn land verder geen hulp nodig heeft. Integendeel. Juist nu alle aandacht uitgaat naar het losgebarsten conflict in Gaza, is het van belang de Oekraïners te blijven voorzien van geld en wapens. En andere middelen waarmee zij zich de agressor van het lijf kunnen houden.

Daar ligt ook de komende winter een taak voor het Westen, in het bijzonder voor Europa. Zoals correspondent Jeroen Ansink komende week in EW duidelijk maakt, hebben de Amerikanen momenteel hun handen vol aan het Midden-Oosten. Niet alleen om Israël te steunen, maar ook om te voorkomen dat Iran en China profiteren van de oude antizionistische sentimenten die er opspelen. En juist wat betreft deze uitdagingen is er wél steun onder de Republikeinen om de regering van Joe Biden hierin te steunen.

Het Kremlin hoopt wil van Oekraïne om door te vechten te breken

Europa daarentegen heeft in het Midden-Oosten weinig in de melk te brokkelen, en zou zich daarom meer moeten richten op het beteugelen van Poetins waanzinnige streven om de Sovjet-invloedssfeer te herstellen ten koste van inmiddels onafhankelijke landen.

Militaire experts wijzen erop dat de Russen zich opmaken om komende winter opnieuw energie-infrastructuur te vernietigen. Door de Oekraïense burgers murw te beuken en in de kou te zetten, hoopt het Kremlin de wil om door te vechten te breken. Europese landen kunnen meer doen om dit te voorkomen: dieselgeneratoren sturen, meer luchtafweer. Europese landen kunnen Kyiv ook financieel uit de brand helpen.

De verwaarloosde Europese oorlogsindustrie moet voorrang krijgen

En Europese landen dreigen hun beloften van leveranties van kogels en granaten en ander oorlogstuig niet te halen. Nog altijd leeft er onvoldoende urgentie om de verwaarloosde oorlogsindustrie in hoog tempo uit te breiden.

Het conflict in Gaza en Israël slokt begrijpelijkerwijs alle aandacht op. Maar daarmee dreigt Europa de oorlog aan de eigen grens te verwaarlozen. Terwijl de Oekraïners op leven en dood vechten tegen de grootste bedreiging van de Europese veiligheid: Vladimir Poetin. Het is in alle opzichten onwenselijk om hen in de kou te laten zitten.