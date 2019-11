De Europese Unie heeft de sancties tegen de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro maandag verlengd met een jaar. De EU zegt dat ze op die manier het land wil aanmoedigen om een democratische oplossing te vinden voor de diepe politieke en economische crisis waar het mee kampt.

Venezuela wordt verscheurd door een hevige machtsstrijd tussen de regering van Maduro en de oppositie onder leiding van Juan Guaido. Maduro krijgt steun van China, Rusland, Cuba, Bolivia en Nicaragua, Guaido van enkele Latijns-Amerikaanse landen, de EU, maar vooral de VS.

De politieke crisis deed het olierijke land verzinken in een economische crisis, wat leidde tot een humanitaire ramp. Ongeveer 4,5 miljoen inwoners zijn Venezuela ontvlucht.

De EU legt 25 verantwoordelijken een inreisverbod op en bevriest hun tegoeden, vanwege mensenrechtenschendingen of het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat. Ook verbiedt ze de export van wapens en uitrustingen die tegen burgers kunnen gebruikt worden, aldus de EU. De maatregelen gingen in in 2017.

De buitenlandministers van de EU verlengden de sancties vanwege de "aanhoudende acties om de democratie, de rechtsstaat en het respect voor mensenrechten te ondermijnen" in Venezuela, klinkt het in een persbericht. Ze blijven van kracht tot 14 november 2020.