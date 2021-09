Ondanks de machtovername in Afghanistan gaan de EU-lidstaten hun activiteiten coördineren om een Europese aanwezigheid in hoofdstad Kaboel te behouden, al moeten de veiligheidsomstandigheden dat toelaten.

Dat verklaarde de chef van de Europese diplomatie, Josep Borrell, vrijdag na een informeel overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in het Sloveense Brdo.

'We hebben beslist op een gecoördineerde manier aan de slag te gaan, onze contacten met de taliban de coördineren, ook via een aanwezigheid in Kaboel (...) indien de veiligheidsomstandigheden dat toelaten', zei de Hoog Gezant voor het Buitenlands Beleid van de EU na de vergadering. Hij preciseerde dat die aanwezigheid tot doel heeft de evacuatie van mensen die het land willen verlaten, voort te zetten. 'Het is onze prioriteit een veilige doorgang te verzekeren voor de mensen die nog moeten vertekken', had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, verklaard bij haar aankomst op de bijeenkomst. 'Om de mensen te evacueren die we wensen te aanvaarden (in de EU), hebben we een sterk engagement en een sterk contact nodig' met de machthebbers ter plaatse, ging Borrell voort. Hij wees ook op de noodzaak om de samenwerking met de buurlanden van Afghanistan voort te zetten, en dat via 'een regionaal politiek samenwerkingsplatform.' Dinsdag hadden de Europese ministers van Binnenlandse Zaken van de 27 zich ertoe geëngageerd landen uit de regio te steunen bij de opvang van Afghanen die op de vlucht zijn van de radicaal-islamitische talban. De Europese Unie wil een nieuwe stroom vluchtelingen zoals in 2015 voorkomen. Pakistan en Iran vangen het gros van de Afghaanse vluchtelingen op.

Dat verklaarde de chef van de Europese diplomatie, Josep Borrell, vrijdag na een informeel overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in het Sloveense Brdo.'We hebben beslist op een gecoördineerde manier aan de slag te gaan, onze contacten met de taliban de coördineren, ook via een aanwezigheid in Kaboel (...) indien de veiligheidsomstandigheden dat toelaten', zei de Hoog Gezant voor het Buitenlands Beleid van de EU na de vergadering. Hij preciseerde dat die aanwezigheid tot doel heeft de evacuatie van mensen die het land willen verlaten, voort te zetten. 'Het is onze prioriteit een veilige doorgang te verzekeren voor de mensen die nog moeten vertekken', had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, verklaard bij haar aankomst op de bijeenkomst. 'Om de mensen te evacueren die we wensen te aanvaarden (in de EU), hebben we een sterk engagement en een sterk contact nodig' met de machthebbers ter plaatse, ging Borrell voort. Hij wees ook op de noodzaak om de samenwerking met de buurlanden van Afghanistan voort te zetten, en dat via 'een regionaal politiek samenwerkingsplatform.' Dinsdag hadden de Europese ministers van Binnenlandse Zaken van de 27 zich ertoe geëngageerd landen uit de regio te steunen bij de opvang van Afghanen die op de vlucht zijn van de radicaal-islamitische talban. De Europese Unie wil een nieuwe stroom vluchtelingen zoals in 2015 voorkomen. Pakistan en Iran vangen het gros van de Afghaanse vluchtelingen op.