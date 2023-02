EU wil opnieuw speciaal gezant voor Grote Meren aanstellen

De Europese Unie wil opnieuw een speciaal gezant voor de regio van de Grote Meren aanstellen. Dat blijkt uit de nieuwe langetermijnstrategie voor deze woelige regio in Centraal-Afrika die de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten maandag in Brussel hebben vastgelegd.

‘De EU erkent de noodzaak voor engagement op hoog niveau met de regio, en zal, om de implementatie van deze strategie te ondersteunen, ernaar streven om opnieuw een speciale gezant voor de regio van de Grote Meren aan te stellen’, zo luidt het in de tekst. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell wordt gevraagd een voorstel uit te werken.

De EU heeft een tiental speciale gezanten, onder meer voor de Sahel en de Hoorn van Afrika, maar beschikt al jaren niet meer over een gezant voor de regio van de Grote Meren. In de nieuwe strategie neemt de EU zich echter voor om onder meer op diplomatiek niveau opnieuw actiever te worden in de regio. Zo wordt in diplomatieke kringen ook gesproken over de mogelijkheid om een bureau te openen in Goma in het oosten van Congo.

België was één van de drijvende krachten achter het document. ‘We pleiten al maanden voor een grotere betrokkenheid van de EU in deze regio’, zo verklaarde buitenlandminister Hadja Lahbib maandag bij haar aankomst op de bijeenkomst.