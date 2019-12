Voor de EU gaat het om een wrede en onmenselijke straf, die niet afschrikkend werkt en een onaanvaardbare ontkenning is van de menselijke waardigheid en integriteit.

Khashoggi, die schreef voor de Washington Post, werd vermoord toen hij op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat Istanboel binnenging. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saoedische bewind aan, maar stelde zich later kritisch op.

Een Saoedische rechtbank veroordeelde maandag vijf mannen tot de doodstraf voor de moord. De speciale rapporteur van de VN over de moord op de journalist, Agnès Callamard, sprak eerder al van een 'farce'. De VN-secretaris-generaal António Guterres eiste een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de moord. Turkije hekelde dat het onderzoek niet eens verduidelijkt heeft waar het lichaam van de journalist is, of wie de opdracht heeft gegeven. De EU herhaalt nu de noodzaak dat alle betrokkenen verantwoording afleggen en worden vervolgd. 'De Europese Unie wijst de doodstraf steeds en zonder uitzondering af', aldus een woordvoerder van Josep Borrell, de Europese buitenlandminister.