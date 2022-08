EU werkt aan ‘noodinterventie’ en ‘structurele hervorming elektriciteitsmarkt’

De Europese Unie werkt aan dringende maatregelen om de torenhoge stroomprijzen naar beneden te halen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag aangekondigd. Ze sprak van een ‘noodinterventie’ en ‘structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt’.

‘De exploderende elektriciteitsprijzen stellen nu om verscheidene redenen de beperkingen van onze huidig elektriciteitsmarktmodel bloot’, zo verklaarde von der Leyen in een toespraak in het Sloveense Bled. Het model was volgens haar ‘ontwikkeld in helemaal andere omstandigheden en helemaal andere doelstellingen’. ‘Daarom werken we nu aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt’, zo kondigde ze aan.

De ongeziene piek in de stroomprijzen – ze zijn in een jaar tijd bijna vertienvoudigd – weegt enorm op de bedrijven en gezinnen. Meer en meer EU-lidstaten vragen daarom een plafonnering van de prijzen. Op 9 september komen de ministers van Energie van de 27 lidstaten in Brussel bijeen om maatregelen te bespreken.

Spoedberaad

Intussen komen de Europese ministers van Energie op vrijdag 9 september in Brussel bijeen voor spoedberaad over de torenhoge energieprijzen. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie maandag aangekondigd.

‘Na een heel weekend van onderhandelingen kan ik aankondigen dat ik een buitengewone bijeenkomst van de raad van ministers van Energie heb belegd. We zullen op 9 september in Brussel bijeenkomen”, tweette de Tsjechische minister van Industrie en Handel Jozef Sikela. Volgens Sikela functioneert de energiemarkt niet meer. Daarvoor bestaan verscheidene oorzaken, van de Russische oorlog in Oekraïne tot de problemen met Franse kerncentrales.

‘We moeten de energiemarkt repareren. Een oplossing op het EU-niveau is met voorsprong het beste dat we hebben’, tweette hij. Sikela is ervoor gewonnen om de gas- en stroomprijs van elkaar los te koppelen. De stroomprijs wordt in het huidige marktmodel bepaald door de laatste energiebron die nodig is om aan de vraag te voldoen, en dat is het momenteel peperdure gas.

Onlangs had de minister ook een gemeenschappelijke Europese prijsplafonnering als ‘een reële mogelijkheid’ omschreven. ‘Wat mij betreft kan ik zeggen dat Tsjechië één van de landen is die deze stap zou ondersteunen’, zei hij. Ook België voert al een hele tijd campagne voor een Europees prijsplafond. Minister van Energie Tinne Van der Straeten stelde zondag nog dat zo’n plafonnering de energiefactuur met 770 euro per jaar per gezin kan verlichten.