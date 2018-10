EU-voorzitter Oostenrijk wil halt toeroepen aan wapenexport naar Saoedi-Arabië

Na de gewelddadige dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft het Oostenrijkse EU-voorzitterschap opgeroepen tot een stop van de wapenexport van EU-landen naar Saoedi-Arabië. De dood van Khashoggi is 'zeer schokkend', maar ze is 'slechts het topje van de horror', zei de Oostenrijkse buitenlandminister Karin Kneissl aan Welt.

'Vooral de verschrikkelijke oorlog in Jemen en de Qatar-crisis moeten een aanleiding zijn om als Europese Unie tegenover Saoedi-Arabië eindelijk gemeenschappelijk op te treden. Als we samen als EU wapenleveringen aan Saoedi-Arabië stopzetten, kan dat helpen om het conflict te beëindigen', zei Kneissl.

Donderdag had het Europees Parlement al een Europese stopzetting van de wapenexport naar Saoedi-Arabië bepleit. Duitsland gaf al aan, als reactie op de dood van Khashoggi, dat het geen wapens meer levert aan Saoedi-Arabië. De Spaanse premier Pedro Sánchez daarentegen sloot een dergelijke maatregel uit. Hij moet 'de belangen van Spanje dienen', zei de socialist in het parlement in Madrid.