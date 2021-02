De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken, de Spanjaard Josep Borrell, zal voor de lidstaten nieuwe sancties tegen Rusland voorbereiden. Dat heeft hij vandaag gezegd in het Europees Parlement, waar hij ondervraagd wordt over zijn controversiële bezoek aan Rusland van afgelopen week.

Borrell trok naar Rusland om er een "krachtige boodschap" uit te sturen, maar werd volgens waarnemers vernederd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Zo wees Lavrov de Europese kritiek op de veroordeling van opposant Aleksej Navalny van de hand en raakte na de persconferentie van Borrell en Lavrov bekend dat Rusland drie Europese diplomaten uitwijst.

"Rusland probeert ons te verdelen", zei Borrell in het Europees Parlement. "Ze zullen daar niet in slagen." "Het is aan de lidstaten om over de volgende stappen te beslissen, en daar kunnen ook sancties bij zijn", zei hij. "Ik zal daarover concrete voorstellen doen."

De kwestie zal worden besproken tijdens de volgende vergadering van de Europese buitenlandministers op 22 februari en tijdens een Europese top in maart.

