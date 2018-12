EU veroordeelt uitwijzing Belgische EU-diplomaat door Congo

De Belg Bart Ouvry kreeg donderdag 48 uur om Congo te verlaten. EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini spreekt in een mededeling over een 'willekeurige daad', die 'contraproductief' is en 'de belangen van de bevolking schaadt'.

De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Léonard She Okitundu besliste donderdagavond om de EU-ambassadeur uit te wijzen, net nu er zondag presidentsverkiezingen zullen plaatsvinden.

De maatregel is een reactie op sancties die de EU eerder had uitgevaardigd tegen meerdere politici uit Congo.

Op 10 december had de EU aangekondigd de sancties tegen 14 mensen uit het regime van de Congolese president Joseph Kabila tot en met december 2019 te verlengen. De sancties dateren uit begin 2017 en treffen onder meer Emmanuel Ramazani Shadary, de regeringskandidaat voor het presidentschap die toen minister van Binnenlandse Zaken was. Het gaat om de bevriezing van eventuele activa en een visumverbod.