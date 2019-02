EU verdeeld: Italië erkent Guaido níet als Venezolaans interim-president

De regering in Rome steunt wel de organisatie van nieuwe presidentsverkiezingen.

'Italië ondersteunt de wens van het Venezolaanse volk om snel vrije en transparante presidentsverkiezingen te houden, in een vreedzame en democratisch proces waarbij de fundamenten van zelfbeschikking worden gerespecteerd', zegt ze in een verklaring.

Officiële erkenning

Ze verwees niet expliciet naar de beslissing van een rist EU-landen om Guaido in de plaats van Nicolas Maduro te erkennen als president. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland kondigden maandag aan dat ze officieel Guaido erkennen als interim-president, nadat de omstreden president Nicolas Maduro een ultimatum om nieuwe verkiezingen te organiseren naast zich had neergelegd.

Ook de Verenigde Staten, Canada, Australië en Latijns-Amerikaanse landen als Bolivia en Argentinië hebben Guaidó in zijn functie van interim-staatshoofd erkend.

België gaat zover niet, maar 'steunt Guaido wel in zijn opdracht om vrije en transparante verkiezingen te organiseren,' aldus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Vrees

Eerder maandag blokkeerde Rome nog een EU-verklaring over de erkenning van Guaido als interim-president, omdat hierover onenigheid bestaat binnen de Italiaanse coalitieregering. De Vijfsterrenbeweging vreest dat een gedwongen vertrek van Maduro kan leiden tot een chaotische situatie zoals in Libië, Afghanistan of Irak. De extreemrechtse Liga wil echter graag dat Maduro vertrekt.

Ook Griekenland zou zijn reserves uitgedrukt hebben.