De Europese Unie heeft sancties uitgevaardigd tegen een zoon en de echtgenote van de president van Nicaragua, Daniel Ortega. Ook vicepresident Rosario Murillo en zes andere topfunctionarissen van het regime worden bestraft voor 'ernstige schendingen van de mensenrechten', zo deelt de Raad van de EU maandag mee.

Met de nieuwe reeks sancties wil de EU in de aanloop naar de verkiezingen van 7 november de onderdrukking van de oppositie in het Centraal-Amerikaanse land aan de kaak stellen. 'De aanhouding van een zevende potentiële kandidaat het voorbije weekend vormt een trieste illustratie van de omvang van de repressie en schetst een somber beeld voor de volgende verkiezingen', zo stelt de Raad, de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen.

De sancties viseren onder meer de zoon van president Ortega, Juan Carlos, de voorzitters van het parlement en het hooggerechtshof en de procureur-generaal. Er prijken nu in totaal 14 toplui van het regime van Ortega op de sanctielijst. Ze mogen niet meer naar de EU reizen en hun activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd. Europese burgers en bedrijven mogen hen bovendien niet langer fondsen ter beschikking stellen.

Ortega leidde Nicaragua een eerste keer in de jaren tachtig, als sterke man van het uiterst linkse Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront. In 2006 werd Ortega opnieuw verkozen tot president en sindsdien bleef de vroegere guerillaleider onafgebroken aan de macht. Zijn tegenstanders twijfelen er niet aan dat hij in november een vierde mandaat wil binnenhalen.

