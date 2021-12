De Europese Unie trekt nog eens 30 miljoen euro uit om het maatschappelijk middenveld in Wit-Rusland te steunen.

Dat heeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangekondigd na een ontmoeting met de Wit-Russissche opposante Svetlana Tichanovskaja in Brussel.

'We versterken onze steun met een extra 30 miljoen euro voor de jongeren, onafhankelijke media, de kleine en middelgrote ondernemingen in ballingschap en de culturele spelers', zo tweette von der Leyen. Tot voor de aankondiging was er sinds augustus 2020 al meer dan 33 miljoen vrijgemaakt voor het Wit-Russische middenveld. 'De burgers van Wit-Rusland hebben het legitieme recht om het toekomstige pad van hun land te bepalen', aldus nog von der Leyen. 'De Europese Unie is met hen (...) in hun strijd voor vrijheid en democratie.'

De voorzitster van de Europese Commissie wees er ook op dat er een pakket van 3 miljard euro klaarligt voor een democratisch Wit-Rusland.

Politieke gevangenen

Tichanovskaja ontmoette zondag ook de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell. 'We blijven het regime verantwoordelijk houden voor grove schendingen van de mensenrechten en de vrijheden', tweette Michel. De Europese Unie eist 'de onmiddellijke vrijlating van 900 politieke gevangenen'.

Tichanovskaja riep in november in een toespraak voor het Europees Parlement de Europese Unie op om zich vastberadener op te stellen tegenover het regime van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko. De EU erkent de herverkiezing van de president vorig jaar niet. De Europese Unie vaardigde onlangs ook nieuwe sancties uit tegen Wit-Rusland, omdat het regime in Minsk een migrantencrisis zou hebben uitgelokt aan zijn grenzen met de EU.

Dat heeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangekondigd na een ontmoeting met de Wit-Russissche opposante Svetlana Tichanovskaja in Brussel.'We versterken onze steun met een extra 30 miljoen euro voor de jongeren, onafhankelijke media, de kleine en middelgrote ondernemingen in ballingschap en de culturele spelers', zo tweette von der Leyen. Tot voor de aankondiging was er sinds augustus 2020 al meer dan 33 miljoen vrijgemaakt voor het Wit-Russische middenveld. 'De burgers van Wit-Rusland hebben het legitieme recht om het toekomstige pad van hun land te bepalen', aldus nog von der Leyen. 'De Europese Unie is met hen (...) in hun strijd voor vrijheid en democratie.' De voorzitster van de Europese Commissie wees er ook op dat er een pakket van 3 miljard euro klaarligt voor een democratisch Wit-Rusland. Tichanovskaja ontmoette zondag ook de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell. 'We blijven het regime verantwoordelijk houden voor grove schendingen van de mensenrechten en de vrijheden', tweette Michel. De Europese Unie eist 'de onmiddellijke vrijlating van 900 politieke gevangenen'. Tichanovskaja riep in november in een toespraak voor het Europees Parlement de Europese Unie op om zich vastberadener op te stellen tegenover het regime van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko. De EU erkent de herverkiezing van de president vorig jaar niet. De Europese Unie vaardigde onlangs ook nieuwe sancties uit tegen Wit-Rusland, omdat het regime in Minsk een migrantencrisis zou hebben uitgelokt aan zijn grenzen met de EU.