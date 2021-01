De Europese Unie (EU) trekt 3,5 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan migranten in Bosnië-Herzegovina, nadat daar onlangs een migrantenkamp afbrandde. De Europese gezant in het land, Johann Sattler, noemde de situatie van de bewoners van het kamp eerder al 'compleet onaanvaardbaar'.

Het geld is bedoeld om 'hulp te bieden aan kwetsbare vluchtelingen en migranten die worden geconfronteerd met een humanitaire ramp in Bosnië'. Het is een aanvulling op de 4,5 miljoen euro die Bosnië in april vorig jaar van de EU kreeg toegewezen, meldt de Europese Commissie in een verklaring.

Sinds een brand op 23 december het migrantenkamp bij de Bosnische plaats Bihac verwoestte, zitten duizenden migranten zonder fatsoenlijk onderdak in koud en regenachtig weer. 'De situatie is onaanvaardbaar. Accommodatie die geschikt is voor de winter is onmisbaar voor menselijke levensomstandigheden, die te allen tijde gegarandeerd moeten worden', aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell in de verklaring.

Borrell dringt aan op het opnieuw opbouwen van het kamp en dat de lokale autoriteiten intussen zorgen voor een tijdelijk onderkomen voor de dakloze migranten.

De Europese Commissie, die zorgt voor de financiering van verschillende migrantenkampen in Bosnië, heeft opgeroepen een nieuwe opvangplek in Bihac te openen. Lokale en regionale autoriteiten verzetten zich daar echter tegen. Zo is eerder een opvanglocatie in een verlaten fabriek in oktober onder druk van lokale bewoners gesloten.

