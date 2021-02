De Europese ministers van Financiën maken dinsdag een update van hun lijst met landen en regio's die oneerlijke belastingpraktijken hanteren - de zogenaamde zwarte lijst van belastingparadijzen. Omdat het land achteroploopt met zijn uitwisseling van belastinggegevens, wordt Turkije mogelijk op de lijst geplaatst.

De EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties, zoals het instrument officieel heet, bestaat sinds eind 2017. Door slechte leerlingen expliciet op te lijsten, hoopt de EU druk te kunnen uitoefenen om hervormingen gedaan te krijgen.

Er staan momenteel twaalf gebieden op de lijst. Daarnaast wordt ook een overzicht van landen gehanteerd die weliswaar nog werk aan de winkel hebben, maar die concrete hervormingen hebben toegezegd om aan de internationale belastingnormen te voldoen.

Een van die landen is Turkije. Het kreeg van de Europese Unie tot 31 december 2020 de tijd om 'tastbare vooruitgang' te boeken bij de automatische uitwisseling van belastinggegevens. Maar die deadline werd niet gehaald. Ankara heeft naar eigen zeggen vertraging opgelopen omdat het langer duurt dan verwacht om bij elk van de miljoenen Turken die in Europa wonen na te gaan of ze Turks staatsburger zijn dan wel EU-burger.

Verdeeld

Een aantal landen, met Duitsland voorop, wil Turkije voorlopig niet op de zwarte lijst plaatsen om de pas heropgestarte dialoog met het land open te houden. Denk aan de spanningen rond de gasboringen in het oosten van de Middellandse Zee die sinds vorige zomer hoog opliepen, maar nu weer afgenomen zijn. Ook België wil Turkije uitstel geven, maar enkel als daar hele strikte voorwaarden aan worden gekoppeld. Vijf EU-landen vinden het welletjes en willen Turkije op de zwarte lijst plaatsen. Turkije kreeg in februari 2020 al eens uitstel, het is nu genoeg geweest, vinden ze. Het gaat om Frankrijk, Griekenland, Cyprus, Denemarken en Oostenrijk. Beslissingen over welke landen waar op de lijst terechtkomen, moeten in consensus worden genomen.

De werkgroep die de vergadering van de ministers van Financiën voorbereidt, heeft evenwel nog geen akkoord kunnen bereiken. Mogelijk probeert de werkgroep nog voor de Ecofin-Raad van dinsdag de knoop door te hakken. Anders komt het dossier mogelijk op de tafel van ministers terecht. Hoe dan ook moet de beslissing nog deze maand genomen worden. Lukt het dinsdag niet, dan zal in de dagen daarna een schriftelijke procedure moeten worden gevolgd.

