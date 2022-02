De Europese Unie heeft Rusland uitgenodigd voor gesprekken in de schoot van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) over pistes die de veiligheid op het continent kunnen versterken.

Dat blijkt uit een brief die woensdag is goedgekeurd door de 27 lidstaten en is overhandigd aan de Russische ambassadeur in Brussel.

De brief, bestemd voor de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov, vormt het 'collectieve' antwoord van de EU-lidstaten op een Russische memo die Lavrov naar enkele van zijn Europese ambtgenoten had gestuurd. Daarin had Lavrov hen gevraagd om hun interpretatie van het concept van 'ondeelbare veiligheid'.

Dat concept, opgenomen in de Helsinki-akkoorden van 1975, gaat ervan uit dat de veiligheid van elk land onlosmakelijk verbonden is met de veiligheid van andere. Aan de hand van dat principe argumenteert Moskou dat een uitbreiding van de Navo naar Oekraïne of Georgië zijn veiligheid bedreigt.

De brief van de EU gaat niet in op die Russische vraag om opklaring. Evenmin is gevolg gegeven aan de vraag van Lavrov om het antwoord 'in nationale hoedanigheid' te geven en 'niet in naam van een blok'. In hun antwoord vragen de lidstaten aan Rusland om een de-escalatie in te zetten en een einde te maken aan de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne en in Wit-Rusland.

'We blijven ernstig bezorgd over de huidige situatie en zijn overtuigd dat de spanningen en onenigheden opgelost moeten worden door dialoog en diplomatie', klinkt het in de brief. De EU, die haar antwoord redigeerde in overleg met de VS en de Navo, suggereert een dialoog in het kader van de OVSE, de organisatie die haar ontstaan aan de Helsinki-akkoorden dankt.

'Wij denken dat de OVSE de geschikte instantie is om te antwoorden op de bezorgdheden van alle betrokken partijen op vlak van veiligheid, in aanvulling op andere bestaande instanties, met name de Navo-Rusland Raad', stelt de brief. In tegenstelling tot de Navo zijn alle EU-lidstaten lid van de OVSE. Ook Rusland en de VS maken deel uit van die organisatie. De voorbije weken waren er al onderhandelingen in het kader van de Navo-Rusland Raad en de OVSE, maar die hebben geen resultaat opgeleverd.

Moskou eist het einde van de uitbreiding van de Navo, de verwerping van de kandidaturen van Oekraïne en Georgië en de terugtrekking van troepen en militaire middelen uit de landen van Oost-Europa. Om zijn eisen kracht bij te zetten, heeft Rusland meer dan 100.000 soldaten verzameld aan de grens met Oekraïne.

