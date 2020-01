Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd om naar Brussel te komen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt. De Amerikaanse ambassadeur in Irak, Matthew Tueller, is dan weer ontboden op het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is misnoegd dat de Verenigde Staten 'de soevereiniteit van Irak hebben geschonden'.

Het doel van de uitnodiging van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, is om de situatie in het Midden-Oosten te 'de-escaleren' na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.

Borrell maakt de uitnodiging bekend daags na een telefoongesprek met Zarif. In dat telefoongesprek benadrukte de hoge vertegenwoordiger 'het belang voor de-escalatie van de spanningen, om terughoudendheid uit te oefenen en verdere escalatie te vermijden', zo zei hij zaterdag al op Twitter. Zarif en Borrell spraken ook over 'het belang van het behoud' van het nucleair akkoord uit 2015.

Irak ontbiedt Amerikaans ambassadeur

De Amerikaanse ambassadeur in Irak, Matthew Tueller, is zondag ontboden op het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is misnoegd dat de Verenigde Staten "de soevereiniteit van Irak" hebben geschonden" door de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval te doden nabij Bagdad.

Voorts zijn de 'illegitieme militaire operaties uitgevoerd door de Verenigde Staten' volgens het Iraakse buitenlandministerie 'verwerpelijke aanvallen die kunnen leiden tot een escalatie van de spanningen in de regio'.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zondag bekend dat het ook een klacht heeft ingediend bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat deed het wegens 'de Amerikaanse aanvallen op Iraakse basissen' en 'de moord van militaire commandanten van Irak en bevriende landen'.

Iraaks parlement vraagt regering om aanwezigheid internationale coalitie te beëindigen

Het parlement van Irak heeft zondag bovendien een resolutie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. In de tekst wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken.

De beslissing werd genomen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het parlement, die live werd uitgezonden op de Iraakse televisie.